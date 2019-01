¡Gracias, Sr. Presidente!

@|Por el mensaje de fin de año que le mandó a todos los uruguayos. Gracias por nada.



Tuvo tiempo de armar un almuerzo con todos sus compinches, pero nada para todos los uruguayos; por si no recuerda, Ud. es al Presidente de todos los uruguayos. Tal vez considerando esto podría haber incluido a todo el sistema político en ese almuerzo como para limar asperezas y bajar tensiones, pero no, para variar elige ser el Presidente de menos de la mitad de los uruguayos, porque no llegaron al 50% + 1 de los votantes.



Nuevamente, pese a la invasión de los medios con propaganda del gobierno, gracias a esa ingnominiosa ley de medios que se votaron para ustedes, no apareció el mensaje de nuestro Presidente para este fin de año.



Gracias por nada Sr. Presidente, y que tenga un buen año.