@|Aún hoy, 4 de diciembre sigo cargado de energía y felicidad por el resultado electoral. Es increíble haber logrado esta victoria, como se ha dicho en tantos artículos y mensajes en las redes, luchando contra numerosas adversidades.



¿Porqué el título del artículo es “Gracias Luis” cuando aún no empezó su período de gobierno?



Simplemente porque Luis, su equipo y la coalición ya han logrado mucho, realmente mucho. Le han devuelto a más de medio país sentimientos, emociones y valores que habían quedado casi olvidados, muy adentro nuestro; y los paso a enumerar sin que el orden tenga significado alguno:



- La Esperanza, por la ilusión de una futuro mejor, de un país para todos y más justo.



- El valor de la Patria: haber cantado el Himno Nacional a todo pulmón, en varias oportunidades; llenos de alegría y orgullosos de ser uruguayos fue algo increíble.



-La Educación mostrada en todo momento, la manera de responder a todos los agravios, a todas las entrevistas, a todas las selfies con naturalidad pero además con respeto y alegría.



-El escuchar a alguien que habla desde el corazón: Cuando Luis habla más allá de expresar conceptos cargados de información y contenido, habla con el sentimiento a flor de piel, con una energía propia de la fuerza y las ganas que tiene de poder mejorarle la vida a todos los uruguayos habitantes de este bendito país.



-Presencia: Importante valor perdido en estos años respecto a la vestimenta y la prestancia. No es lo mismo andar prolijo por la vida que andar de la otra manera...



- La lindísima palabra Componedor: Luis ha sido hasta el día de hoy un componedor por excelencia, una persona que siempre cuando se mira a si mismo mira también al de enfrente, pero también siempre sin descuidar a los de los costados.



Esfuerzo: Sabemos, los que ya nos somos unos niños, que para lograr los objetivos en cualquier índole de la vida se requiere esfuerzo, dedicación y si lo habrá hecho y con creces, sin tregua, sin pausa, sin descanso, sin quejas y jamás una mala cara o una palabra fuera de lugar.



-Contundencia y Claridad: Cuando tiene que opinar acerca de quienes piensan diferente, lo hace bien de frente, sin rodeos y lo más claramente posible, pero con gran altura, sin caer en bajezas.



- Sentido común: Cada vez que lo escucho y me admiro de sus conocimientos, de su capacidad y de su oratoria, pero pienso, acá hay algo más... y es sin duda que todas sus ideas están basadas en el menos común de los sentidos y si será esto importante para la vida.



- Saber delegar: tengo claro que hoy con la súper abundancia de temas, a la velocidad que llega y sale la información es imposible lograr buenos resultados sin tener armado un gran equipo, con capacidad técnica y humana y bien que lo ha logrado.



- Emoción: Es increíble la cantidad de gente que compartía lo vivido diciendo en uno y otro de los actos de festejos: “no sabes como lloré, me escondía, pero no me podía contener”; como también miles de uruguayos que sintieron lo mismo sentados en sus casas frente a la televisión. Fue emoción pura, por la esperanza y el sueño de un país con las mismas oportunidades para todos, sin mejores ni peores; o de un bando u otro, solo circunstancialmente diferentes por cuestiones de la vida.



Y voy de nuevo con el título: todo esto que yo enumero como cosas altamente positivas son enseñanzas que un líder joven, sencillo, y de perfil bajo nos está transmitiendo; nos está mostrando cualidades y atributos aplicables a nuestras vidas, o actividad, cualquiera que ella sea, que nos van a ayudar a ser más felices, a mejorar los resultados, nuestro entorno y en consecuencia nuestro país.



Y como corolario de todo esto estoy convencido que quien actúa con esos principios y bajo ese formato de simpleza, claridad, honradez, sentido común y mirada amplia termina logrando sus objetivos; aún teniendo bien claro que en este caso no será un partido fácil.



De corazón agradecerle el esfuerzo, la dedicación, el proceder y desearle el mayor de los éxitos y la mejor de la suerte en estos próximos cinco años, que es sin duda el deseo de miles de uruguayos que como yo vuelven a soñar con un mejor futuro para nuestros hijos en nuestro querido país.