Gonzalo Aguirre Ramírez

Justo el lunes 30 de noviembre llamé a Gonzalo Aguirre a su lugar de internación.



Motivó la llamada mi deseo de saludarlo y de agradecerle cuánto ha hecho por la República, habiendo sido uno de los principales juristas del país, un gran legislador y vicepresidente y, especialmente, un demócrata completo.



Lo encontré bien, animoso, aunque creo que el contacto nos emocionó a ambos.



Enfrenta su actual estado de salud con coraje y decisión, esas convicciones que vienen de la cabeza aún cuando el cuerpo no responda.



Fue, con Tarigo, el redactor de aquella histórica proclama del Obelisco, pero no solo hay que recordarlo por eso, sino por una mentalidad tan memoriosa como lúcida – no siempre una condición acompaña a la otra -, una forma de expresión contundente y racional y un conocimiento fenomenal.



Me contaba mi padre que, tiempos atrás, siendo Gonzalo mucho menor que Luis Hierro Gambardella, hacían amistosas competencias para recordar letras de tangos. Siempre ganaba Gonzalo, sin discusión.



Gonzalo Aguirre ha sido un actor fundamental de este tiempo. Es bueno reconocerlo.