@|Quien escribe, un frenteamplista desahuciado, quiere manifestar su extrañeza de que los parlamentarios del actual Frente Amplio hayan permitido que una “mesa representativa” y otros grupos de presión, ignorasen que en el Parlamento está representada la verdadera voluntad del pueblo, y los aplastasen con un referéndum contra la LUC que barre con sus decisiones y sus votos.



Éste pudo haber sido un referéndum contra los incisos de la LUC que los representantes del FA no votaron. Pero esto es otra cosa. Este referéndum implica lograr un “putch”, un golpe de Estado contra el Parlamento Nacional. (En descargo de sus promotores, y dada la madurez política del actual FA, lamento decir que no sé si dichos promotores han notado la gravedad política de lo que promueven y lo que implica ignorar a sus propios parlamentarios).

En este aparente referéndum contra 135 artículos de la LUC, lo que se está cuestionando es la democracia representativa por oposición a una ilusoria democracia directa que, hoy día, con la complejidad de nuestras sociedades, se transforma en sinónimo de regímenes totalitarios.



En este marco, no puedo dejar de asociar este indirecto golpe al Parlamento que busca el referéndum contra la LUC, con el obsecuente apoyo de la mayoría del FA al totalitarismo asesino de Vladimir Putin; un derechista extremo, puesto en evidencia por el cobarde ataque que está realizando al pueblo de Ucrania.