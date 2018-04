Gobiernos progresistas

El poder y la corrupción



@|Hace un tiempo, un conocido dirigente frenteamplista, conocido por sus mentiras e incapacidad dijo: “Si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda”.



Después de todos los hechos de corrupción que se están procesando en Argentina, se suma ahora lo sucedido en Brasil con Lula Da Silva. Después de años de investigación, la justicia brasileña ha demostrado en uno de los siete casos de corrupción por los cuales lo investigan, que Lula recibió un departamento triplex por parte de la empresa OAS. Un grupo de veinticuatro abogados han interpuesto infinidad de recursos para impedir su condena, pero eso no evitó que se hiciera justicia. A pesar que los documentos que demuestran su propiedad no aparecen, pues los destruyeron, se obtuvieron declaraciones del director de OAS que lo indican a Lula como que recibió ese departamento en pago por favores recibidos para realizar obras en Petrobras.



A su vez, los otros propietarios del edificio lo reconocen a él como el dueño.

También se obtuvieron fotos tomadas en el momento que el director de OAS le hace entrega de las llaves del mismo.



Actuaban con tal impunidad que hasta se tomaban fotos de los hechos de corrupción. Insólito. Esto recuerda los videos que filmaban en Argentina en el momento en que máquinas electrónicas contaban el dinero de la corrupción kirchnerista, en un departamento de Puerto Madero conocido como La Rosadita.



La izquierda uruguaya está preocupada, no por el deterioro democrático en Brasil, sino porque les puede suceder a ellos aquí.

La JUTEP informó que derivó a la justicia la investigación que realizó por el uso de las tarjetas corporativas, por parte del senador De León. Se comprobó que éste realizó 130 gastos por US$ 22.000 sin presentar los comprobantes correspondientes y además que los mismos fueron realizados en fechas que no representaban misiones oficiales. De León argumentó que los estados de cuentas de las tarjetas debían ser considerados comprobantes respaldatorios de los gastos. Este argumento no fue aceptado por la JUTEP, pues no siempre coincide la fecha del gasto realizado con el que figura en el estado de cuenta y además en el mismo no se indica el concepto y el detalle.



Tengo la percepción que como su amigo compró el colchón, él lo ayudó con el acolchado y las almohadas.



Actúan sin ningún tipo de prejuicio, pues se consideran intocables.

Hasta qué punto han modificado los valores de honestidad en la mente de sus votantes, que a pesar de todos los hechos denunciados y comprobados, siguen teniendo alto índice de aprobación popular. Muchos están convencidos que para gobernar hay que ser corrupto.



Estos hechos son duramente condenados en otros países. Tenemos el caso de la ex presidenta de Corea del Sur, la cual fue condenada a 24 años de prisión por los delitos de abuso de poder, coacción y soborno.



Los radicales de la izquierda uruguaya, junto a sus camaradas del PIT CNT critican el sistema judicial brasileño y lo acusan de no actuar en forma imparcial. La misma excusa dijo la x presidenta coreana ya condenada. No dicen nada en referencia a que este sistema judicial ya procesó y encarceló a importantes empresarios y dirigentes políticos de partidos opositores a Lula. En ese caso no interesa, lo que importa es defender al compañero, a pesar que es un delincuente. Ha tenido los mejores abogados en su defensa y utilizado todas las ventajas que le otorga la justicia brasileña y a pesar de todo no pudo probar su inocencia, por algo será.



Sería bueno que la izquierda uruguaya también se preocupara por la democracia en Venezuela y no fueran a palmearle el hombro a Maduro, reconocido dictador y asesino de su pueblo.



Por algo será que lo hacen, aunque ahora no está Antonini Wilson, para traer las valijas repletas de dólares. Ahora es más sencillo, hacen un giro bancario y nadie se entera y sino pregúntenle a Balcedo.