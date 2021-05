Gobierno y oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Aplicando al caso un mínimo de objetividad en su percepción intelectual, la gestión del Presidente Lacalle Pou es digna de la más alta consideración.



Enfrentado desde el primer día de su gobierno a la oposición constante y cerril del Frente Amplio y del Pit Cnt actuando de consuno, sorprende la entereza anímica con que está sobrellevando el asedio y al mismo tiempo, la desgracia de la pandemia.



En este orden, no hay precedentes en la última historia del país de un caso en que la oposición estuviera en guerra permanente contra el gobierno, peor aún por la forma superficial y ramplona con que se practica, no exenta de deslealtades, perdida toda noción del respeto institucional que merece el Presidente de la República.



Por eso y por la inteligencia, conocimiento y dedicación que pone en el ejercicio de su función, la figura del Presidente adquiere perfiles de excelencia, como también por la distancia que ha tomado del quehacer político de superficie que a diario practica la oposición, buscando una reacción que no llega.



Una personalidad y una gestión de gobierno que la inmensa mayoría de la población reconoce con verdadera complacencia y envidiables índices de aprobación, a despecho de las preocupaciones de todo tipo que la pandemia puso en su camino.