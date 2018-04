Al gobierno le digo, basta

@| Basta, basta de mentiras y excusas inaceptables.



Reconozcan que los pasó el agua y que no es culpa de los otros.



Dejen la soberbia de lado y acepten la ayuda. Es de personas correctas, honestas, valientes y humildes reconocer sus errores y pedir disculpas.

Basta, basta de querer sacarse el lazo con la pata que ya no la pueden ni mover pues esta enterrada hasta la cadera.



No vale la pena detallar todos los desastres económico financieros ni los malos resultados sociales y menos aun los delitos o despropósitos que proponen.



Reaccionen a tiempo antes de que el pueblo que ya esta harto de tanta hipocresía nos lleve a un camino que Uruguay nunca ha recorrido y que seguro los orientales no queremos recorrer.



Basta.



Con humildad y valentía pidan colaboración y actúen a tiempo.