Gobierno imprudente

Flota de autos



@|La administración pública y sus excesos.



El Frente Amplio aumentó en sus períodos de gobierno 420% la compra de flota y con el consabido aumento de combustible y servicios obligando a la población a financiar semejante despilfarro. Y cuidado no hayan existido intermediaciones, en lugar de defender el dinero del pueblo injustamente y en forma innecesaria castigado. Como no se puede entender que la deuda externa haya crecido desde la época de Jorge Batlle en un 500%, si los gobiernos dilapidadores nunca defendieron los intereses de los uruguayos y menos de los que son pobres.



La administración Batlle dejó su gobierno con una flota oficial de 3395 vehículos en el Estado. El ejercicio siguiente de Vázquez 6000 vehículos y tenía que surgir el presidente austero Mujica que llevó la flota a cerca de 14.000 batiendo todos los récords de compra; casi 4 autos por día incluyendo fines de semana y feriados y durante 5 años.



Es inaudito todo lo que surge en el día a día, de las administraciones frentistas y sorprende que desde su interna, y sobre todo la izquierda radical, como se expresaba antes (mutis por el foro), y recemos no surja una crisis internacional de proporciones porque pasaremos a ser un país endeudado sin créditos, eso sí, como Venezuela pero sin Maduro.



Ya no es necesario porque el Frente Amplio y su izquierda radical no hacen más problema con el no pago de la deuda externa. Pero ojalá esto nunca acontezca, porque allí sí han de florecer nuevamente comunistas y radicales defendiendo el no pago de la deuda.



Pero orgullosos transmitirle a América Latina que tuvimos un presidente que viaja en un Fusca y levanta jóvenes por la ruta demostrando solidaridad, y en letra chica para que nadie se entere compró casi 7000 vehículos en 5 años, a razón de 4 autos diarios, 365 días al año, beneficiando legítimamente a quienes viven de la industria automotriz.

Sigamos trabajando y con ahínco que resta muchísimo por pagar.