Gobierno frentista

Incumple



@|Vázquez y su decálogo de gobierno, sin cumplimiento.

1) Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ella nada.

1ª No es verdad ya que el Presidente Vázquez participó en comité de base haciendo proselitismo, vedado por la constitución.

2ª Sus gobiernos incumplieron haberes comprometidos con gremio judicial, al mismo tiempo que por mala gestión se perdieron miles de millones de dólares.



2) No se puede vender la piel del oso, antes de cazarlo.

1ª Los partidos fundacionales, planificaron cacería del oso, promoviendo plantas de celulosa Botnia – UPM, vendiendo la piel después de cazarlo. No se debería volver a vender la misma piel, cuando probado está el mérito es ajeno.



3) Cuando habla un presidente, habla un país.

1ª Los presidentes deben hablar mediante su gestión, con acciones de gobierno que beneficien al pueblo, a las empresas y emprendedores, lo que no esta sucediendo por un cúmulo de errores de los gobiernos frentistas, que vienen perjudicando a los humildes, a la clase media y a los empresarios.



4) Podemos meter la pata, nos podemos equivocar, pero si alguien mete la mano en la lata, se la cortamos.

1ª Son axiomas compatibles, pero totalmente incumplidos en gobiernos frentistas, ya que si Sendic hubiera metido la pata en Ancap, no debería ser premiado con la vicepresidencia de la República. Y si su mano se hubiera introducido en la lata, no se observa la misma homogeneidad que a la hora de votar, enyesada. Además, hay innumerables denuncias de corrupción y ningún atisbo de corte de mano.



5) Cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia.

1ª Las renuncias se aceptan de plano, y no por decantación, para no arriesgar unidad política.



6) Business are Business.

1ª La ideología sirve para negociar con países populistas y del mismo signo, afines a negociados espurios. Pero los TLC que normalmente son integrados por países serios y ordenados, son rechazados por las patotas radicales y el gobierno obediente a ellas, a costa del posible crecimiento del comercio y la mejora permanente de los uruguayos. A las pruebas me remito Cuba que no paga las deudas y Venezuela con sus innumerables casos de corrupción.



7) Si no existiera la oposición yo la inventaría.

1ª Será para mofarse de ella, como aconteció en la imitación hecha a un candidato de la oposición, imitando su voz, o las pompitas de jabón, clara muestra de falta de ética.



8) Dice que debemos mejorar la seguridad del país, pero al mismo tiempo dice, no es serio cambiar el Ministro.

1ª Quien dirige la política de seguridad fracasada es el Ministro del interior, al mismo tiempo que el gobierno es responsable por no atender a los grupos mas vulnerables de la sociedad.



9) Este gobierno cuando compromete cumple.

1ª. Si hablamos de su discurso histórico, no cumplió, porque a los demonios del pasado: FMI, BID, Banco Mundial, y al repetido slogan “no pagar la deuda externa” hoy se los reconoce como bondadosos, y hay un excelente cumplimiento de la deuda.

Cada uruguayo incluso los niños recién nacidos deben alrededor de 20.000 dólares.



10) La realidad del país no es la que dicen los políticos de oposición, o los medios independientes, o algunos politólogos; es la que decimos nosotros el gobierno.

1ª. Lo que es garantizado, que lo planificado por el gobierno de bienestar para la población no se cumplió, ni en seguridad, ni en educación, ni en tarifas de empresas publicas, que suben aunque no lo necesiten, ni en inflación, el bolsillo de los uruguayos esta flaco y el futuro no es auspicioso.

1b. Con respecto a la educación el fracaso es calamitoso, así lo indican pruebas objetivas internacionales, en contraposición de los cantos de sirena del gobierno.