El gobierno no cumple

@|Primero, es de orden pedir disculpas a los lectores por insistir, y hasta aburrir, otra vez más con la misma cantinela: “El gobierno desconoce los fallos judiciales, no cumple con las sentencias que le obliga a pagar la adecuación salarial a los trabajadores judiciales, a los que les debe el 21% de su sueldo desde el presupuesto del año 2010”.



La última maniobra del Ejecutivo se desarrolla desde una declaración pública que el Ministro Murro hace unos años atrás, en una entrevista televisiva, donde afirma que “el gobierno cumple las sentencias judiciales firmes” y es el mismo Ministro que el 01/02/2018, promueve para no cumplir el fallo judicial un convenio laboral por menos del 50 % de lo establecido judicialmente, contando para ello con el beneplácito de una dirigencia gremial afín al gobierno y de espaldas a sus afiliados. Ese convenio viene adornado con beneficios sociales como, licencia por maternidad, reducción de jornada por cuidado de recién nacido, prótesis, órtesis, lentes, salas de lactancia, acceso a servicios del Hospital de Ojos. Estos mal llamados beneficios, más que una dádiva deberían ser derechos de cualquier trabajador.



La eficacia del mismo requería de un 80% de funcionarios adherentes, vencidos todos los plazos y demás extensiones dadas para ello, al día de hoy se desconoce el porcentaje de adhesiones, se supone que las mismas son escasas. Todo esto retardaría la implementación de la ley que habilitaría esa solución propuesta por el gobierno.



Actualmente, la mayoría de los funcionarios judiciales vamos por el cumplimiento de la sentencia, muchos obligados por el desamparo en tal reclamo de la actual dirigencia gremial recurrimos al servicio de abogados particulares, alguno de los cuales ya lograron se cumpliera la sentencia.

Que el gobierno sigue en su política caprichosa de no pagar lo que le debe a los trabajadores judiciales, no es un invento, es una triste realidad.

El desconocimiento del Estado de sentencias judiciales que lo condenan, es mal ejemplo, no sólo para inversores, sino para la ciudadanía toda.



La única solución al llamado conflicto judicial es el cumplimiento de la sentencia.