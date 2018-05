¡Quién gobierna!

@| Todos los lineamientos de la política exterior de nuestro país, el Poder Ejecutivo, el Parlamento que debe representar a la ciudadanía y el mismo pueblo uruguayo somos rehenes, estamos presos de los conceptos ideológicos y doctrinarios de un grupo de irresponsables que por una diferencia de 7 u 8 votos manejan los vaivenes, del Plenario del Frente Amplio. Estoy seguro que no representan el sentir de toda la coalición, aunque cumple con el principio de: ¡quien calla otorga!



Y hay que decirlo claramente, somos rehenes nada menos que en la política exterior del país, que desde el 2006 habían comprometido concretar los presidentes de Chile y Uruguay y que nos daba la oportunidad de llegar con nuestras exportaciones, por medio de un TLC con Chile, a un sin número de países del Pacífico y a más del 60% de la economía mundial, exportándoles mano de obra y productos del país y aún beneficiarnos del pago de proventos que hoy pagamos y nos quitan competividad.



Nos llenamos la boca con dialécticas y planificaciones para mejorar nuestra economía y cuando se presentan las oportunidades crean como magos todos los inconvenientes y más para encapsularnos en una mediocridad, que a nadie beneficia.



Vergüenza ajena a nivel internacional nos da a nosotros pueblo uruguayo actitudes como la presente, de dilatar y desoír las resoluciones del gobierno adoptadas legítimamente y frenadas por una mala interpretación de los principios democráticos en donde nunca 70 u 80 votos de un plenario, que no representan al totum del pueblo, puedan paralizar a todo un país.

¿Dónde está la pluralidad dentro de Frente Amplio? No existen discrepancias de los votantes y los dirigentes de antaño, ¿que dirían? Los temas de relaciones internacionales, por su trascendencia, se deberían dirimir fuera de 4 paredes y escuchar el sentir del pueblo.



Hay que romper con los tabúes que se crean por la dinámica que nos impone vivir en este mundo globalizado; hay que asumir riesgos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dilatando actitudes, que debe tomar el Presidente de todos los uruguayos y el Poder Ejecutivo?



¡Adelante! ¡ El apoyo es total y existen caminos para destrabar esta maniobra regresiva!