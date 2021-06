Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Señor director del diario El País, Dr. Martín Aguirre:



El pasado domingo 16 de mayo, el Sr. Juan Martín Posadas titula su habitual columna: “Gobierna un Partido”, intentando, en su desarrollo, sostener que el actual gobierno es, exclusivamente, nacionalista.



No creemos que el Sr. Posadas haya actuado de mala fe, pero sí, que, en cierto modo, el título y artículo, son por lo menos injustos, al ignorar o soslayar, los hechos que llevaron, en las pasadas elecciones, al triunfo de la coalición y, por tanto, a la presidencia del Dr. Luis Lacalle Pou.



Es injusto el Sr. Posadas con el Partido Colorado y Cabildo Abierto, cuando afirma que la coalición “fue tejida” por el Partido Nacional.



La coalición comenzó con aquella célebre reunión, en mayo de 2018, cuando el expresidente Julio María Sanguinetti se reunió con los dos líderes nacionalistas, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Situación ampliamente divulgada por todos los medios, especialmente por el diario El País, que incluyó registros fotográficos. No ignora el Sr. Posadas, que por entonces no había unidad en el Partido Nacional. Esa situación es hoy un detalle, impropio, además, cuando acaba de fallecer ese formidable luchador democrático que fue el Dr. Jorge Larrañaga.



Una y otra vez el Sr. Posadas en su artículo insiste en que: “gobierna el Partido Nacional”, agregando además una casi inexistente tradición social, ignorando que las instituciones de seguridad social, desde los seguros de paro, hasta las asignaciones familiares y muchas otras en protección al trabajador, así como en la igualdad de derechos hombre-mujer fueron creaciones batllistas.



No se trata aquí de pasar cuentas, pero los hechos son los hechos.

En ese sentido -los hechos- dejemos los históricos y vayamos a los recientes. El Partido Nacional obtuvo solo el 29% de los votos en la elección, sumados los del Partido Colorado y Cabildo Abierto, se alcanzó, en la primera vuelta el 55%, triunfando la coalición en la segunda vuelta por una ínfima minoría.



Tal vez no ha percibido el Sr. Posadas, que sostener ese exclusivismo del Partido Nacional, no ayuda y no ayuda en primer lugar al Sr. Presidente de la República, porque para todos aquellos que militamos en otros partidos -que integran la coalición gobernante- sostener y mantener estas actitudes, nos desalientan y hasta nos agravian.



En estos momentos de situación sanitaria tan inesperada como difícil, no parece conveniente proclamar ese triunfalismo partidario, que recuerda aquella ya histórica frase de un dirigente peronista: “estás conmigo o sinmigo”.



Esta proclamada exclusividad no es lo que se percibe en el gobierno de coalición, comenzando por el Sr. Presidente de la República; pero créame Sr. Posadas: duele.