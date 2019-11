No podría gobernar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El candidato Martínez ya ha dicho que no hará caso del plenario del Frente Amplio, pero ese plenario es el que mandata a senadores y diputados, así que aún si lograse llegar a presidente, no podría contar con el apoyo siquiera de sus propios parlamentarios. Recordemos que tanto el plenario del Frente Amplio como su bancada parlamentaria están controlados por el MPP, el Partido Comunista y sus socios radicales. ¿Quién va a mandar en esa bancada? ¿Martínez o el dúo Mujica-Andrade? ¿Cuánto cree que podría durar Leal como ministro con un parlamento que no lo apoya y le es crítico? ¿Cuánto cree que podrían durar Mujica o Astori como ministros? ¿Cómo piensa hacer Martínez, en el muy hipotético caso de llegar a ganar, para evitar cumplir con el programa de gobierno del Frente Amplio que promete subir los impuestos? ¿Acaso él tiene su propio plan de gobierno secreto y que nadie conoce? ¿Cómo piensa llevarlo adelante sin apoyo?



Un candidato que como presidente de Ancap proyectó la gestión de Sendic que fundió a la empresa y tuvo que ser capitalizada de apuro pese a ser un monopolio que no sólo no bajó el precio de los combustibles cuando el petróleo cayó a menos de la cuarta parte de su valor, sino que tiene los combustibles más caros del continente; que cómo intendente no pudo siquiera solucionar el tema de la basura, ¿Cómo piensa que podría lidiar con su propia bancada si ni siquiera pudo lidiar con Adeom? ¿Cómo piensa que podría negociar con la oposición cuando la descalifica y la agrede con mentiras en forma continua y artera?



Tabaré Vázquez ha estado haciendo la plancha durante su segundo mandato porque sabe que no tiene el apoyo de la bancada de su propio partido, ahora que el Frente Amplio ha perdido las mayorías y el 80% de sus parlamentarios pertenecen a los sectores radicales, ¿Cómo piensa Martínez que podría convencerlos de apoyarlo? ¿Con ministerios y cargos de confianza? ¿Acomodando a sus militantes?



Si los que controlan la bancada del frente son los mismos sectores responsables de la debacle y el descontrol del gobierno de Mujica, ¿acaso cree Martínez que poniendo de ministro de economía al que fue ministro de economía de Mujica, cuando Lorenzo tuvo que renunciar por el affaire del remate trucho de Pluna, podrá reducir el gasto público? ¿Acaso cree que con poner de ministros a los mismos que prometieron un gobierno honrado y terminaron con procesados por la justicia va a mejorar la gestión?



Los uruguayos estamos hartos de la intolerancia, de la descalificación del que piensa diferente o simplemente del que puede pensar por sí mismo, de los que quieren sembrar dudas utilizando la mentira como arma. Porque la mentira no es la forma, los uruguayos queremos un cambio.