Glorias del fútbol

@| Se viene un nuevo campeonato Mundial de Fútbol, entonces es oportuno y romántico, evocar algunos campeonatos anteriores.

En el año 1924 nuestra Federación participó en los Juegos Olímpicos organizados por Francia obteniendo el título de Campeón Olímpico de Fútbol al vencer al equipo de Suiza por 3 a 0 en el encuentro final.

Corresponde señalar que el “Campeón del Siglo” no participó en la formación del seleccionado uruguayo porque en esa época ese club, no pertenecía a la Federación.



En el año 1928 Holanda organizó los Juegos Olímpicos, y nuestro equipo se clasifico por segunda vez Campeón Olímpico de Fútbol, al vencer por 2 a 1 al equipo de Argentina en el encuentro final.



En el año 1930, nuestro país organizó el Primer Campeonato Mundial de Fútbol; nuestro equipo se clasificó Campeón Mundial al vencer por 4 a 2 al seleccionado Argentino.



En el año 1934, Italia organizó el segundo Campeonato Mundial de Fútbol. Por razones políticas ajenas a su competencia, nuestros dirigentes rechazaron la invitación y de ese modo, entregamos el titulo sin defenderlo.

En el año 1938, Francia organizó el Tercer Campeonato Mundial de Fútbol. A pesar de que Francia había concurrido al Mundial del año 1930, nuestros dirigentes rechazaron la invitación, por temor a una posible guerra. Sin embargo otros países sudamericanos que concurrieron no tuvieron ningún problema.



En el año 1950 Brasil organizó el Cuarto Campeonato Mundial de Fútbol.

En el partido final, y frente a un público de 200.000 personas, nuestro equipo se clasificó por segunda vez Campeón Mundial al vencer al seleccionado brasileño por 2 a 1.



En el año 1954, Suiza organizó el Quinto Campeonato Mundial de Fútbol.

Nuestro país concurrió a defender su título.



Nuestra selección jugó muy bien, pero fue eliminada por el equipo de Hungría en los cuartos de final.



Y ahí terminaron nuestras glorias, pero nunca perdemos la esperanza de izar nuevamente nuestra bandera en el podio.