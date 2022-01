Gestos a destacar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tarde de vacaciones en Punta del Este, salió jornada de pesca en el muelle del puerto con hijo y algunos nietos.



Luego de un rato, nos damos cuenta de que no habíamos llevado nada para merendar y por supuesto, los niños empezaron a reclamar algo para tomar y comer.



Decido ir por ello y pregunto allí a alguien, dónde podría encontrar un lugar para comprar algo.



Me indica que hay un quiosco cerca, a pocas cuadras, indicaciones varias, etc.



Logro llegar al lugar (nada cerca y en una tarde de calor, pero en fin...) y compro o intento comprar bebidas, galletitas, etc.



Cuando voy a pagar con mi tarjeta de débito, lo único que había llevado, el Sr. me dice que sólo acepta efectivo, que no tiene pos.



Le pido si por favor no me daría igual la mercadería que yo me comprometía a traerle el efectivo ni bien terminara la sesión de pesca.



Muy amablemente me contesta que sí, que lo lleve. Aclaro que ni me conocía ni soy del barrio, referencia cero. Le digo que me siento incómoda frente a la situación, le quiero dejar mi nombre, número de cédula, algo que le pudiera servir de cierta garantía.



Solamente me contestó: “Está en Ud. volver y pagarme”.

Le di infinitas gracias y salí convencida que aún hay mucho por rescatar del ser humano, gestos así lo enaltecen.

El quiosco se llama “Núñez” y queda al final de Gorlero, importante decirlo.



Ese día y con esta anécdota, recibí otro intangible regalo, mejor que el más caro de ellos.



Al llegar a destino y contar a mis nietos lo que había pasado, mi nieto mayor me miró y preguntó: “¿Vas a volver a pagarle?”. Le contesté: “Tú qué harías?”. Y rápidamente y con total seguridad, me dijo: “Volver, por supuesto”.



¡Qué bueno saber que lo que uno habla y el ejemplo que da, no cae en saco roto!



Después de un buen rato, levantamos la sesión y por supuesto pasamos por el quiosco a pagar la “deuda”.



¡Felicitaciones y gracias por el gesto al dueño del comercio y lindo saber que vamos por el camino correcto!



Me gustó compartirlo, no escribir siempre con la queja y el lamento, fue un hermoso momento.