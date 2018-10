Gestión del talento humano

@|Ahora la Oficina de Servicio Civil ha decidido tener en cuenta a la gente, no como recurso humano, cosa que parece correcta, porque no queda bien que te digan que sos un recurso. En realidad, en casi todos lados fuera del Estado se habla de la Gerencia de Personal, lo que es correcto y no subestima a nadie. Pero, con el espíritu fundacional que parece estar en el ADN de la gente de este gobierno, han decidido llamarle “Gestión de Talento Humano”, sí aunque no lo crea...



No se trata del talento alienígena por suerte, y además quedamos todos beneficiados por decreto, somos todos talentos... ¿que tal?



En lo que me concierne, no me gusta que me traten como un recurso, pese a que en cierta forma lo somos todos, claro llevado al exceso de que te traten mal, no es correcto. Pero que me digan que soy un talento humano me parece una burla irónica que no sé si prefiero lo de recurso... Y bueno, en esto se malgastar el tiempo de nuestros talentos que inventaron esa payasada, que además cobran sueldos como si realmente fuesen unos talentos humanos.



Respecto de los cometidos de la Oficina se Servicio Civil, ¿no está garantizar que quienes ejercen como profesionales o firmen como profesionales, tengan el correspondiente título habilitante? ¿No correspondería que se revisen los sistemas de liquidación de haberes para verificar que no hay errores graves que luego cuestan mucho dinero en juicios perdidos? ¿No debería controlar los concursos para ingreso de personal al Estado que no sean con algo específico para una persona en particular?



En fin, parece que como no saben hacer lo propio, inventan cosas para hacer.



Me quedo pensando si esto es lo mejor que pueden hacer... Capaz que es mejor mandarlos a sus casas, les mandamos el sueldo pero con el compromiso que no hagan nada en absoluto, lo que nos ahorraría montañas de dinero, disgustos y en algunos casos juicios que se pierden.