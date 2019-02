Gestión pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antecedentes



Me ha llegado nuevamente a mi casa por correo, un aviso por multa de transito del sistema de vigilancia de tránsito.

Esta vez por ir a 65 km/h en la Av. Rivera. Al igual que la otra vez, un aviso que llega 15-20 días después de la fecha de emitida donde dice que tengo 10 días para hacer mis descargos, lo cual parece una broma. Pero eso es anecdótico.



Podemos tomar el tema de los 65 km/h en una avenida de Montevideo (5 UR!), o podemos tomar el tema de como la IMM banca su déficit con este sistema de vigilancia (lo recaudado por el sistema de vigilancia es igual al déficit que tendría la IMM si no existiera este), un sistema que lejos claro está de tener un objetivo educativo.



Ninguno de los dos a esta altura me preocupa o interesa.

Lo que me preocupa es que el intendente de Montevideo tenga posibilidades de ser presidente de la república. Y lo digo como antiguo votante del Frente Amplio. El Sr. Martínez no ha mostrado jamás alguna mejora de la gestión en algún cargo que ha ocupado. Ni en ANCAP ni en la IMM. Como tantos otros gobernantes, piensa que gobernar es mostrarse popular y tirar lindas ideas para ver si alguna queda para la posteridad y se olvidan que su principal misión es gestionar, cuidando los recursos -que no le pertenecen- y utilizándolos lo más eficientemente posibles. Cuando escucho a Marta Jara y la cantidad de medidas que ha tomado en ANCAP (Administrar por unidad de negocio, licitar las compras de petróleo con un sistema online, etc.), todas excelentes pero básicas para cualquiera con mínimas nociones gerenciales, me pregunto que hizo el Sr. Martínez en su pasaje por ANCAP. Al igual que me pregunto ahora que ha hecho por la gestión en la IMM, además de cobrar más multas para sobrellevar el déficit.

Escucho a los candidatos, y sigo esperando por el que hable de ajuste del sector público para direccionar mi voto.



Creo que me quedaré esperando, y de a poco se apaga mi esperanza luego de haber visto los tres partidos en el gobierno. Me voy quedando viejo.