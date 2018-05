Gestión del Intendente Antía

@| Redacto esta carta para resaltar el magnífico enfoque contenido en la edición de “El País” del día sábado 14 de abril 2018 titulado “Dónde Estás General”, del prestigioso editorialista Sr. Tomás Teijeiro, que lo comparto íntegramente. Para mi que me enorgullezco de pertenecer activamente en el glorioso Partido Nacional desde hace más de sesenta años de vida ciudadana y que tengo a mis espaldas nada menos que cuatro generaciones de antepasados, todas ellas íntegramente Blancas; me provocó una inmensa y sana alegría y una profunda emoción, leer lo que acertadamente escribió el Sr. Teijeiro, en el “Enfoque”. Refirió que el Partido Nacional vive su mejor momento desde la gran victoria de Lacalle Herrera en 1989, encabezando hoy el joven e inteligente Luis Lacalle Pou- que es el candidato natural del Partido-, el único capaz de articular un gobierno, siendo sin lugar a dudas el Presidente que Uruguay necesita. Como soy del Dpto. de Maldonado, concretamente de la ciudad de Piriápolis, mucho me agradó lo que Teijeiro expresó de que Maldonado es un gran ejemplo de cómo el Partido Nacional puede hacer las cosas cooperando y con excelencia, logrando altos niveles de aceptación popular. Allí el editorialista analiza extensa y profundamente todas las actividades que viene desarrollando la actual Administración Municipal de Maldonado, liderada muy bien por el Intendente Enrique Antía con el gran respaldo de la bancada Blanca de la Junta Dptal. De Maldonado, encabezada por los destacados Ediles Departamentales; Rodrigo Blás y Nario Palomino.



Haré a continuación un muy breve resumen de todo ello:



I) La Intendencia Fernandina invirtió una cifra millonaria en dólares en el más moderno Centro de monitoreo y video vigilancia del país poniéndolo al servicio del Ministerio del Interior, logrando un rotundo éxito con grandes resultados positivos en materia de política de seguridad.



II) Excelentes políticas sociales y solidarias, ejemplo de ello, es que en materia vivienda actualmente se está concretando casi en su totalidad, la relocalización del asentamiento “El Placer”, asegurando derechos humanos que hasta ahora habían sido vulnerados o desatendidos, y también se avanza en el realojo del asentamiento “Kennedy”, y se han recuperado viviendas abandonadas, y se viene implementando una eficaz política de acceso a la vivienda.



III) Políticas solidarias, implementado un sistema de apoyo sin precedentes en materia de becas educativas para facilitar el acceso a la formación a gran cantidad de personas.



IV) Políticas de promoción del trabajo a través de la dinamización de la Construcción, y dando un gran impulso al Turismo, llegando este año con una ocupación que superó las medias históricas.



Teijeiro culminó su excelente “Enfoque”, diciendo, que los Blancos cantamos “Aparicio, Aparicio te estoy buscando, ¿Dónde estás General de poncho blanco?”, y yo agrego a Dios gracias, el inmortal Aparicio se encuentra presente en la mística y en la fuerza de los integrantes de nuestro Partido y en los ejemplos actuales como el del Maldonado; gobernar bien, no hay otra; Es ahí donde está el General.