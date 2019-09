Gestión de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Repasando la información escrita, la IMM informa la instalación de más radares, mas tecnología para controlar el transito, etc. Me parecería estupendo si al mismo tiempo se coordinara algunas de las apreciaciones que voy a informar:

a) recuperación de las calles llamase baches, pozos, etc.

b) mas semáforos y eliminación lomos de burro.

c) señalización de cartelería de identificación de calles etc.

d) poner en practica la llamada onda verde, no puede ser como se corta el transito de una semáforo al otro.

e) personal técnico e idóneo, considero hay y suficiente.

f) limpieza, iluminación etc.



Como contribuyente tengo el derecho a ser acreedor a los servicios que abono.