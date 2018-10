La gestión de Daniel Martínez

@| Hace unos meses estoy escuchando en los noticieros y leyendo en la prensa, sobre encuestas que dan un alto porcentaje de aprobación a la gestión del intendente de Montevideo, Daniel Martínez.



Asumiendo que dichas encuestas son independientes, me cuestiono: ¿a quién encuestan? ¿Qué le preguntan a los encuestados? ¿que evalúan los encuestados para responder con altos niveles de aprobación?

Yo pregunto, en los mas de tres años de gestión que lleva el intendente Martínez, ¿qué obras de importancia ha hecho en la ciudad?, ¿qué mejora de servicios? No logro identificar ninguna obra importante, es mas, el estado general de la ciudad, si comparamos con otras ciudades del mundo es realmente malo, y si comparamos con los tributos que pagamos la relación es aún peor. A continuación, enumero algunas pocas cosas como ejemplo.



Las calles están en muy mal estado. Llenas de pozos, y su señalización está gastada y nos estamos acostumbrando a aceptar como buenas, calles que en cualquier otro lado serían consideradas inaceptables. Y para no dejar sin documentar, menciono solo algunos pocos casos en zonas variadas de la ciudad: Av. Gral. Garibaldi entre Bulevar y General Flores, es un galope irregular y lleno de pozos desde hace años; Nueva Palmira , desde Cufré hasta Justicia, con rajaduras todo a lo largo; Rambla Méjico entre el comienzo de Coímbra y su fin, está llena de pozos , casi no se puede circular (y esa debe ser una zona que paga las más altas contribuciones de Montevideo), Pedro Campbell entre Palmar y Rivera, es como un camino de campaña y hay un tremendo pozo de lado a lado de la calle que estuvo mas de seis meses sin arreglar, ahora se arregló parcialmente; Av. Brasil entre Vázquez y Rambla hacia el sur, está totalmente desnivelada por el asfalto irregular cerca de las esquinas, es un galope, y así podría seguir con muchísimos ejemplos, pues ni que hablar en barrios mas alejados.



La basura campea en las esquinas. Cada vez hay mas indigentes durmiendo bajo los aleros de los edificios y en algunas plazas y parques, han hecho campamentos.



Reitero, no veo las obras ni las mejoras, en este período, solo veo que la intendencia ha desarrollado varios sistemas para aumentar la recaudación, pero las mejoras no se ven. Se han instalado muchas cámaras las calles, diciendo que se iba a mejorar el control, pero en realidad fue solo para aumentar en forma millonaria la recaudación por multas a los vehículos y a los ciudadanos que tiran basura (según la intendencia en forma incorrecta), pero a los recolectores que sacan la basura fuera de los contenedores y a los ladrones no los identifican. El tráfico sigue desordenado y peligroso.

Se a incrementado enormemente la zona de estacionamiento tarifado en el centro, solo para recaudar, porque si se estaciona en esas zonas además se debe dar propina obligatoria a los cuidacoches, si no, insultan, rayan los autos y roban. Ya no saben mas con que recaudar, y ¿a dónde va ese dinero?



Por eso dejo abierta la pregunta: ¿cómo se evalúa la gestión del Sr. Intendente para dar tan altos niveles de aprobación? Y esto me preocupa aún mas, pues parece ser el precandidato con mayor chance dentro del Frente Amplio, que es la fuerza política a quien las encuestas también dan como favorita a ganar el en 2019. ¿Así sería también su gestión en una posible presidencia?



¡¡¡Recaudación, recaudación y mas recaudación!!! …pero obras y mejoras muy poco.