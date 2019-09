Gestión blanda y Udelar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los egresados de Udelar se encuentran en sus trabajos con personas y no tienen formación en liderazgo ni en comunicación, tampoco en estrategia ni operaciones. Este drama lo viven Ingenieros, Químicos, Médicos, Veterinarios e Ingenieros Agrónomos.



Menos los médicos, los demás buscan capacitarse en gestión, administración y gerencia. Los médicos creen ser tan expertos en medicina como en liderazgo, comunicación, planificación, estrategias o calidad, mero pensamiento mágico.



No se forman en gestión y sus empresas no tienen políticas de capacitación y no les financian las suyas.



Un jefe debe ser un agente de cambio no un mero integrante del equipo de salud en contacto con el paciente. Un líder debe manejar recursos humanos, materiales, tiempo, costos e información pero en la salud es un profesional operativo más.



Algunas facultades están introduciendo disciplinas blandas para la formación de sus egresados y es más aún Uruguay debiera tener una Facultad de Administración para la formación exclusiva en gestión, gerencia, administración y management.



Estos profesionales practican frecuentemente disciplinas técnicas que les moldean un carácter ascético y autocrático o tóxico.



Esas disciplinas deben acompañarse de disciplinas blandas para lograr mejores desempeños y climas laborales más armoniosos..



Algunos políticos son insensibles con esta realidad y parece que la llave del éxito para ellos es el status quo.



Uruguay cree que con mas matemáticas logrará liderazgos comerciales y tecnológicos, cree que con el "6% del PBI para la educación" escalaremos en el ranking productivo. Se viene la inteligencia artificial y se sigue enseñando como en los 60, se compite con innovación y se sigue castigando la creatividad, solo un 12% de profesionales tiene la fuerza laboral del país.



El exitismo es una forma de pensamiento mágico para evadir la realidad.