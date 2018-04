Gestión de Ancap

@| Ancap ha pasado a ser tema de interés nacional dado el mal manejo de la empresa durante todos los períodos del gobierno del Frente Amplio.

Se ha difundido en la prensa que hubo mejora de la gestión en 2017 respecto a 2016.



¿Qué dice la información objetiva de los estados contables a esas fechas? En 2016 se ganaron $ 435 y en 2017 el monto fue de $ 1.124. O sea, una mejora de $ 689 millones.

El cambio en el resultado se debe a las siguientes grandes razones (en millones de pesos uruguayos):

Mejoras: - Reducción de “Otros gastos”, $ 6.938. - Incremento de “Ingresos netos”, $ 3.236. - Cambio de signo del resultado de participación en otras empresas, $ 383. - Sub- total, $ 10.557.

Retrocesos: - Incremento de “Costo de venta”, $ 6.551. - Efecto negativo en el “Resultado por impuesto a la renta”, $ 1.737. - Incremento de “Gastos de administración y ventas”, $ 1.027. - Incremento del “Costo financiero neto”, $ 552. - Sub-total, $ 9.867.

Mejoras - Retrocesos, $ 690. Redondeo por cálculos en millones de pesos,

$ (1).

Explicación del cambio en el resultado, $ 689.

La reducción en “Otros gastos” se debe a la desaparición de multas y de pérdidas por deterioro de activos en el ejercicio 2016, que no se repitieron en 2017.



El incremento de “Ingresos netos” es sustancialmente menor que el incremento del “Costo de ventas”, determinando una menor ganancia bruta operativa que en 2016.



Se incrementó los demás gastos y costos.



Cada lector podrá juzgar a partir de este somero análisis de los grandes números si a primera vista hubo o no impacto de estrategias de gestión empresarial para explicar la utilidad resultante.