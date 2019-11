Gerontocracia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Que mal, los mismos de siempre, los que se han equivocado. Mujica es reconocido, cierto, pero no apreciado en el Interior. Estas jugadas son manotazos desesperados.



¿Quién quedará Fratti? ¿Por qué no lo ponen ya? ¿Astori a Relaciones Exteriores? Dijo vaguedades, obviedades, ¿pero apoyarse en el Mercosur?



La verdad no se entiende, pero sí preocupa, porque esta gente, para bien o mal, representa un 40 % de la ciudadanía; ¿entienden que un país se pueda llevar así? ¿O en realidad hay un comando con fósforos en la mano no queriendo ganar, pero sí incendiar al país después de las elecciones? Habrá que tener cuidado con los anarcos infiltrados, con los fanáticos de ideas perimidas, con piel de cordero, siempre hablando de los más necesitados, viviendo con sueldos abultados pero manteniendo sus privilegios. Tengo grandes esperanzas en el futuro y que al final prime el buen sentido de la mayoría de los actores en nuestro país, llámese maestros, profesores, sindicalistas o incluso los políticos todos.