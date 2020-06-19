Gente en situación de calle

Nelson A. Lemes Treinta y Tres

@|Días pasados, leí la nota que el diario le hace al joven diputado del Partido Socialista, Sr. Gonzalo Civila.

En ella, dice que siente terror con el anuncio del Sr. Ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga (de brillante gestión), porque hará cumplir lo que dice la ley sobre las personas que viven en la calle; desde luego que está ajustado a derecho. Pero el diputado en cuestión, no repara en críticas a esa medida, que repito, está ajustada a derecho.

Creo modestamente, que lo que el Sr. diputado debería sentir y otros integrantes del FA. es mucha vergüenza por el país que dejaron luego de 15 años de poder absoluto; inmenso despilfarro (léase Mides), irresponsabilidad en el manejo del Estado y muchas irregularidades en general.

Dejen gobernar al Presidente y a su equipo, que lo están haciendo muy bien. No se pongan nerviosos, que las auditorías vienen llegando... y quizás, ahí sí, van a sentir terror.

