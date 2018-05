Gente en la calle

@|Realmente una tristeza y una gran pena me da ver tanta gente viviendo en la calle.



Cada vez hay más y en más lugares públicos.



En su gran mayoría son personas jóvenes solas, algunos mayores, no he visto niños y pocas mujeres.



Los lugares que se utilizan para dormir son rincones de esquinas, en edificios o en entradas de casas abandonadas; en parques y plazas junto a árboles o monumentos se hacen pequeñas casas con cartones y nylon.

Esta pobre gente realiza tareas de cuidacoches y se alimentan con el dinero que juntan en el día. Otros van a los comedores del INDA, pero a la noche están en los mismos lugares. Allí permanecen sus pocas pertenencias: poca ropa, mochilas sucias y gastadas, algún par de zapatos y colchones. La higiene no existe.



¿Cómo es posible que un ser humano llegue a esto? La gran mayoría de las personas que habitan en la calle están bien de la cabeza. ¿Vienen del interior en busca de trabajo a la capital? ¿Son rechazados por no tener preparación? ¿Son rechazados por no poder vestirse acorde? ¿Son echados de sus propias familias? ¿Cuál es realmente el motivo que los lleva a la calle?



Muchos viven con su perrito, algunos en pareja. Otros recorren la ciudad cargados de bolsas llevando vaya a saber qué. Otros con carritos del supermercado con pocas pertenencias, de un lado a otro. El centro está lleno de gente durmiendo por todos lados. Para citar algunos lugares donde duermen: Brou de 18 de Julio y Minas y otro es la Estación Central de AFE.

Van a citar al Parlamento a la Ministra Arismendi; y el Intendente le mandó carta al Presidente Vázquez preocupado por la situación.



¡Urgen soluciones!



Hay que sacar a la gente de la calle; darles un lugar para vivir, un techo, comida y ropa limpia. Y el gobierno departamental o el central deben colaborar e insertarlos en algún trabajo.



Creo que se puede mejorar la calidad de vida de muchos uruguayos y presentar la ciudad en otras condiciones. No sólo se trata de darles un refugio cuando hace frío.