Gente en la calle

@|Por motivos de trabajo me toca circular por muchos barrios de la capital y es realmente alarmante y desesperante, ver el incremento impresionante que ha tenido el número de gente que vive en la calle.



Durante las mañana se los ve durmiendo sobre las veredas, cuando pueden con algún colchón o cartón debajo (sino directamente en el suelo) y tapados con alguna frazada. Buscan alguna saliente que tengan los edificios cosa de estar mínimamente protegidos. Esto es lo más general, pero también están los que duermen en la galerías del Centro o en las entradas de algún edificio, por lo cual en la mañana son desalojados y se los ve en las plazas junto a todas sus pertenencias. Esperan allí durante todo el día, para poder volver a “sus” refugios. También están los que arman sus “campamentos” entre los Tamarises de las playas o al recaudo de algún puente. De más está decir que vivir en la calle implica comer y hacer sus necesidades donde cuadre. Me tocó ver en plena mañana a un Sr. que se bajó los pantalones y ahí, a vista de todos se agachó y fue de vientre... Todo comentario está de más



El motivo de esta carta es trasladar la inquietud a nuestras autoridades y más concretamente al Mides. Me gustaría saber qué se está haciendo para solucionar esta problemática, si es que se está haciendo algo. De ser la respuesta positiva, obviamente lo van a tener que rever porque no da resultados.



Si uno observa y evalúa ve que la mayoría es gente joven (aunque parecen mucho mayores de su edad cronológica) a la cual claramente se le ve un gran deterioro producto de la droga. Esto nos muestra que es en el ataque al consumo de droga y a su rehabilitación posterior donde se está fallando.



Sinceramente yo no puedo creer que las autoridades no puedan tomar medidas más contundentes, más efectivas, para luchar contra este flagelo. A esta generación de jóvenes no se les ve futuro y lo que asusta es justamente, el crecimiento exponencial que están teniendo. Si se los deja en la calle claramente van a seguir en la misma rosca y no tendrán salida. Yo soy de la creencia que no hay que consultarlos, hay que internarlos y hacerles una buena desintoxicación para que tengan una mínima oportunidad de reencausar sus vidas.



Otro aspecto para mi claramente contraproducente fue el mensaje errado que se dio con la legalización de la marihuana. No sé hizo bien, el mensaje indirecto que recibieron los jóvenes es que la “droga” no era mala. No se explicaron todos los efectos negativos que puede llegar a acarrear el consumo de drogas sino que prácticamente pareció que se fomentaba su consumo. Hacen falta muchas campañas claras con los efectos nocivos del consumo de drogas. Así como se hizo contra el consumo de cigarro, por ejemplo con unas fotos dantescas en las cajas.



Yo no se cuál es la solución a esta problemática, para eso estarán los estudiosos de estos temas, pero lo que es claro es que lo hecho hasta ahora no dio resultados. No se puede esperar a que venga un nuevo gobierno, las medidas se tienen que tomar ya.



Por favor, no nos acostumbremos a ver la gente viviendo en la calle como algo normal, no lo es. Nos tiene que seguir revelando y tenemos que exigir soluciones.