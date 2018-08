Generación médica o degeneración...

@| La conducta asumida por integrantes de la “nueva generación” médica, festejado a fin de mes, en la ciudad vieja; con antecedentes lamentables tiempo atrás por el mismo hecho en el ámbito del Hospital de Clínicas incluyendo un cadáver, advierten a la ciudadanía que algo más está ocurriendo en Medicina.



Como médico siento vergüenza y horror por el camino seguido.

Estas prácticas atañen originalmente su formación como personas. El respeto y juicio que demuestran estos sujetos hacia los demás y su moral como personas y… como médicos. Es una exhibición del deterioro humano e irresponsabilidad de quienes les formaron y su entorno.



Porque, ¿qué puede experimentar una persona si debe apelar a un médico y repara que es uno de los involucrados en esos hechos?



Hay un enigma moral, está en juego su raíz, a juzgar, si se considera médico: ¿entendió qué es un paciente?, ¿entendió que quien se entrega es a fin de que le remedien un problema, en el que puede estar la vida en juego?, ¿entendió que esa persona tiene nombre y no es un número de cama o de consulta? ¿entendió que es un ser humano como usted?



Si no considera estos principios, ¿qué calidad y profundidad de formación científica al no reparar en los fundamentos del hombre, supuestamente a defender? !Pobre Hipócrates!



¿Se puede aceptar que estos estropicios se interpreten como una bobada del momento y que pueda borrarse con una simple disculpa y dinero? No son niños, tienen licencia para matar.



¿No hay ámbitos específicos que deberían enfrentar el problema o solo aceptar las excusas del caso?



Este es el corolario de la Facultad de Medicina uruguaya hoy.