"Gatillo fácil" o "gatillo ágil"

@|Ya no se discute la inseguridad que padece todo el país y es justo decir, que la delincuencia creció exponencialmente debido, sobre todo, a la ausencia del Estado en estos 15 años del gobierno del FA.



Sea por impericia, desidia o inoperancia, lo cierto es que, en el Uruguay de hoy, el crimen organizado y narcotráfico se mueve con total impunidad.



La pregunta es: ¿los delincuentes de hoy, tienen “gatillo fácil”?



Lamentablemente la respuesta es muy obvia y se da cada vez con mayor vehemencia.



Entonces, ¿justifica esto que la Policía adopte la misma modalidad? Rotundamente No. Nadie quiere que el país se convierta en el “lejano oeste” de la antigua América.



Ahora bien, para salvaguardar la seguridad y el orden, ¿los ciudadanos necesitamos de una Policía con “gatillo ágil” para combatir el delito? Mi punto de vista al respecto, es que efectivamente es imprescindible.



No me mal interprete, es claro que cuando me refiero a “gatillo ágil”, estoy hablando sobre la urgente necesidad de preparar una Policía totalmente profesional en todos sus aspectos, para que, a lo igual que un bombero, sepa evaluar con rapidez y con criterio los distintos riesgos de una situación y adopte la medida más idónea.



Para esto, es indudable que el Estado debe mejorar la preparación, la situación y el apoyo que brinda al personal policial, aunque debemos tener muy en claro, que con esto sólo no basta.