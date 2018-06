La Gata Flora

@|El Intendente de Montevideo anunció una rebaja en tributos domiciliarios.



¡Bienvenido sea!



A cualquiera le gusta que le bajen los impuestos pero, ¿qué hay detrás?

¿Es que la ciudad brilla y no hay necesidad de hacer nada? Entonces, ¿con el dinero que sobra se bajan los impuestos?



Se nota en la ciudad, está todo perfecto, no hay necesidad de gastar en el mantenimiento de nada. Avenidas y bulevares cuyas sendas no están despintadas, desaparecieron, no existen; carteles de paradas de ómnibus, si existen, están desvencijados, desactualizados, anacrónicos. Y la lista sigue, larga.



¿Prefiero que me bajen los impuestos a costa de mantener carencias? Yo no. Sigo quejándome cuando suben los impuestos y también, en este caso particular, cuando los bajan.



O esto es una “obra” para el currículum o es una estupidez.



Seguramente rinde mucho más electoralmente esta “obra” que, por citar dos casos, encarar los dos ejemplos anteriores, de fácil ejecución, sin necesidad de “pienso”, algo difícil de lograr con impuestos.