Gastos por referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Tenemos elecciones democráticas cada 5 años para elegir al gobierno y a los que dictan o derogan las leyes.



Sin embargo, al Frente Amplio no le sirven o eligen mal y siguen movilizando al pueblo poniendo “palos en la rueda” al gobierno elegido.



Esta gimnasia gremial le cuesta mucho al país.



Con lo que directa o indirectamente sale un referéndum (juntar las firmas, controlarlas, organizarlo, gastos en publicidad y propaganda del gobierno, partidos, simpatizantes, etc.) podrían, por ejemplo, construirse cientos de viviendas para eliminar algunos míseros “cantegriles”.



No quiero pensar que la oposición siga los criterios del Libro Rojo de Mao: “La pobreza es buena porque incita a la revolución”.



En la próxima reforma de la Constitución debería, entre otras cosas, eliminarse el referéndum.