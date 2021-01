A gastar se ha dicho...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La semana pasada, leí dos artículos de carácter político.

El primero, sobre las declaraciones del Cr. Astori, hoy Senador de la República, pero en los 15 años anteriores era el Zar de la Economía del gobierno del F.A.



Resulta que quiere gastar todo lo que se pueda. Pero, ¿de dónde sacará el dinero?



¿Acaso le reclamará a Sendic por las pérdidas de Ancap? ¿A Cosse por la aventura de los 118 millones de dólares del AntelArena? ¿A Mujica por los 70 millones de dólares del Fondes? Etc, etc.



Si consiguen esos millones de dólares perdidos podemos gastar y solucionar todos los problemas. Pero la realidad es más cruel. Esa plata es esfumó.

Ud Sr. Astori fue el responsable, o por lo menos el más responsable del despilfarro que hicieron en perjuicio del pueblo que dicen defender.



El segundo artículo refiere a las declaraciones de la Sra. Topolansky. Según ella, el gobierno los ignora y no tienen ningún tipo de comunicación.



Sí señora, es muy feo que lo ignoren a uno, además de que están perdiendo puntos como tricota vieja. Sabe qué, están bebiendo de su propia medicina y calavera no chilla.