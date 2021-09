Gas Sayago y cementerio de buques

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Excelentísimo Señor Presidente de la ROU, Dr. Luis Lacalle Pou:



Me dirijo a Ud. como ciudadano que ha pagado sus impuestos, criado una familia junto con mi difunta esposa, y los sigo pagando hoy con 64 años.

He leído que para quitar los 71 caños que ha dejado Gas Sayago clavados en nuestro Río de la Plata, habrá que gastar de 3 a 8 millones de dólares; según la forma, es decir si se cortan o se quitan. Vería con mejores ojos que ese dinero se gastara en viviendas para las familias que han quedado sin trabajo, por el fracasado proyecto del que siempre dudé en cuanto a su factibilidad y lo tildo de caprichoso despilfarro.



Debo manifestarle que no estoy de acuerdo con que los caños, como están, sean un peligro para la navegación, porque se pueden balizar y señalizar en las cartas náuticas.



No estoy de acuerdo con que sean contaminantes, pues solo generan óxido y, con ese errado criterio habría que también reflotar el Admiral Von Graf Spee.



Antes habría que retirar todas las unidades hundidas en nuestro "cementerio de buques" del dique de cintura del Puerto de Montevideo.



Esos buques del cementerio sí son un peligro ambiental, pues algunos tienen amoníaco, residuos de combustibles, asbestos, y otros.

Además, se asombraría Ud. de la cantidad que son y el área que ocupan. No precisa ni consultar al MTOP, lo puede ver en Google Earth.



Área, que mientras estén esas unidades no se puede dragar y que sería altamente útil para fondear feeders de bandera paraguaya y otro tipo de embarcaciones.



La gran mayoría de los ciudadanos queremos que los dineros de los impuestos se gasten bien, y que se achique el Estado. No que sólo se reparen las calles que ve más gente y eso sólo antes de las elecciones (ya está gastada y nos cansa esa perimida usanza de la IMM).



Para concluir y por lo antes expresado, sugiero que, por favor, los 71 caños queden balizados donde están, como recordatorio al despilfarro, para que todos, incluso legisladores, lo vean con frecuencia y piensen que el Pueblo es digno de respeto.