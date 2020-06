Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La empresa "Gas Sayago" fue declarada "en liquidación". Sus estados financieros al 31.12.2019 están disponibles en la página web, con el correspondiente informe de auditoría: https://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/389/1/innova.front/gas-sayago.html



Se destaca que los criterios contables utilizados no son los habituales de una "empresa en marcha" y que se incluyen estimaciones diversas de valores de liquidación de activos y de diversas provisiones y previsiones de pasivos, que pueden terminar en números muy diferentes de los presentados a esa fecha.



Para confirmar el desastre económico-financiero de este proyecto vale la pena destacar simplemente algunos datos básicos:



1) La empresa presentaba un patrimonio negativo de $ 823,6 millones de pesos (algo menos de US$ 20 millones de dólares al cambio de esa fecha).



2) Las pérdidas acumuladas totalizaban $ 2.044,2 millones de pesos (en el orden de los US$ 50 millones de dólares).



3) La pérdida del ejercicio 2019 fue de $ 1.269,7 millones de pesos (cerca de US$ 30 millones de dólares).



4) No tuvo ingresos de actividad, pero sí "gastos de administración" por $ 109,2 millones de pesos (cerca de US$ 2,5 millones de dólares). De ellos, $ 16,4 millones de pesos correspondieron a "Remuneraciones y aportes patronales" y más de $ 20 millones de pesos a "Honorarios" de diversa índole y "Otros servicios contratados".



5) Por ejemplo, la "Provisión por desmantelamiento de pilotes" ascendía a $ 298,4 millones de pesos (unos US$ 7 millones de dólares).



6) Hubo grandes pérdidas por "Resultados financieros" por $ 116,2 millones de pesos (intereses perdidos y diferencia de cambio fundamentalmente) y $ 636,2 millones de pesos por "Resultados por liquidación" (destacándose "Pérdidas por deterioro de propiedad, planta y equipo" y otros).



7) La Nota 5.5. a los estados financieros enumera siete páginas de "Acciones judiciales" de todo tipo, que implican pasivos contingentes, procesos concursales y afines, con resultados absolutamente inciertos y millonarios en cualquiera de las monedas de referencia.



Inaceptable proyecto con responsabilidades de mala gestión, tanto políticas como gerenciales, que termina pagando la población uruguaya.