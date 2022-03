Ganó un demócrata de raza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los que nos consideramos demócratas no solo de palabras sino en los hechos, celebramos el triunfo del No o sea del Dr. Luis Lacalle Pou que, en los hechos, significa el triunfo de la cordura, de la no violencia, de la no corrupción, del trabajo y del progreso legítimo.



El Sr. Presidente de la República es un demócrata de raza, su padre el Dr. Luis Alberto R. Lacalle Herrera fue su escuela y su actitud en los foros internacionales frente a los populismos americanos, criticándolos sin tapujos, dan crédito a sus actos actuales y futuros.



La izquierda y quienes la apoyan por diferentes motivos (aunque reconocemos que la gente, en general, vota con el bolsillo) vieron ratificada con este No su pésima gestión del pasado, plagado de corrupción y delincuencia inclusive al más alto nivel; léase Sendic y compañía. Y lo más importante, su desaprensión respecto a la libertad y a la democracia en el mundo.



Prueba de ello lo constituyó el 1° de marzo pasado, en el Parlamento, en ocasión de la inauguración de las sesiones ordinarias, los diputados del Partido Nacional y sus aliados lucieron flores amarillas en apoyo a Ucrania, y obviamente un No a la guerra.



Por su parte, la bancada del Frente Amplio, con su implícito apoyo al criminal de guerra Putin, ratificó nuevamente su Sí a la guerra, Sí a la matanza de indefensos ucranianos, Sí a la dictadura.



Hoy la derrota del Sí es el precio que pagan los que ese 1° de marzo le dijeron Sí a la violencia, Sí a la no democracia, Sí a la muerte de inocentes...