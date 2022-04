Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sí, así lo siento como tantos. Democracia al más alto nivel, civismo ejemplar, salvo raras y contadas excepciones.



Ahora, yendo ya más al hueso, ganamos todos por lo que transmitimos adentro y hacia el mundo.



Creo, sin embargo, que perdió el país, el Uruguay todo, distrayéndonos durante dos meses de lo realmente importante y soportando ciudadanos que se dedicaron a repetir mentira tras mentira, a coaccionar a la gente para inclinarla hacia el Sí y gastando dinero que bien se hubiera podido utilizar para paliar penosas situaciones que viven tantos compatriotas.



Pan y circo, así no piensan. Qué forma tan desleal de entender la política.

Desconocer todo lo logrado por el gobierno del Doctor Lacalle Pou, enfrentado desde el vamos a la pandemia y sus consecuencias; atándolo de manos y siendo, a pesar de ello y de todos los que lo combatían proponiendo medidas que nos hubieran llevado al despeñadero, ejemplo en el mundo por su manejo inteligente y firme de la situación.



Ahora hablan de que, al haber sido tan poca la diferencia entre las opciones No y Sí, se deben buscar consensos y trabajar en pos de sacar al país adelante.



No lo puedo ni creer, puesto que toda vez que fueron convocados para lograr acuerdos y vaya si habrán sido numerosas esas instancias, solo recibió el gobierno palos en la rueda, se tratara del tema que fuere.



Educación, nada para mover. Seguridad, déjalo así, cada vez más peligrosas las calles, pero nada de juzgar a los “pobrecitos” que nos roban, por algo lo hacen (¡seguro no para comer!). Y así un largo etc. con lo cual se buscaba poner trancazos al gobierno aquí y allá.



¡Qué falta de grandeza, por Dios! Qué poca visión generosa de futuro para los que hoy son manejados por la oposición, que durante 15 años no lo fue y no logró más que alguna migaja para aquellos a quienes dicen defender, como para ir tirando y dejar todo como estaba.



Sorprende realmente que gente preparada y que sabe que esto es así (a la vista están los resultados luego de 15 años de gobierno progresista) se suba a este carro.



Les propongo a todos estos políticos que dejen de generar odios y opten por arrimar soluciones al gobierno del Doctor Lacalle. Seguro serán escuchados y así podrán consensuar.



Eso sí, dejando de lado mezquinos intereses que hasta ahora son los que los han movido.



Créanme que será en beneficio de todos, sobre todo de quienes más lo necesitan.



No busquen seguir viendo cucos y abusadores en el empresariado que, en general, sacan adelante sus empresas dando trabajo y dignidad a sus empleados.



Basta de dividir, todos juntos por el país.