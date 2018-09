@| Estimado Sr. Decano de la Facultad de Medicina Fernando Tomasina:

Esta tarde no me sentía bien y le pedí a mi hija quien cursa 3er año de medicina en la Udelar si me podía tomar la presión ya que al ser mi esposa nurse tenemos un Esfigmomanómetro (aparato para medir presión arterial) en casa. Mayúscula fue mi sorpresa al recibir como respuesta que a su generación les cancelaron el curso de ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (básicamente es lo que hace todo medico al primer contacto: auscultarnos, medir presión, etc.) .



Es sabido de los problemas que tiene “nuestra” Udelar, pero como pretenden formar una generación entera de médicos que solo aprenderán eso en practicas sin la formación académica de la que tantos nos enorgullecíamos.



También me comento que desde ahora no pueden pasar a 4to sino tienen TODAS las materias aprobadas, o sea que además de cursar una carrera extremadamente larga, en caso de perder “una” materia deberán perder un año entero además de perder el “ritmo” de estudio. Es obvio que eso es una manera de filtrar, pero ¿no debería ser al principio del curso y no a la mitad?



Sería muy bueno que revea esas decisiones ya que es posible que algún día alguno de esos futuros médicos lo trate a Ud. o a alguien cercano.