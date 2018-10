Y el futuro...

@|Soy un joven que estoy terminando una carrera universitaria. Mis padres siempre me dijeron que la única herramienta con la que me podía defender en el futuro era teniendo una profesión, un estudio.



La pena que siento es que no vislumbro un buen futuro en mi país. Y tendré que emigrar. Uno más de tantos que se están yendo.