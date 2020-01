El futuro de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Analizando gestión anterior



En unos meses se definirá quién conducir los destinos de la Intendencia de Montevideo, que está en manos de representantes del Frente Amplio desde hace 30 años.



Más allá de las evaluaciones parciales que se puedan realizar y del enfoque diverso que puedan tener según la ideología de cada persona y sus simpatías políticas, hay realidades que "rompen los ojos":



* La recolección de residuos no ha tenido solución adecuada y los contenedores están desbordados y con basura a su alrededor por todos los barrios de la capital.



* Las calles de la ciudad están sucias; existen residuos, excrementos de mascotas, papeles, envases, etc. desperdigados por todas partes.



* El tránsito vehicular es caótico en cualquier horario y en cualquier zona de Montevideo. No se respetan normas de tránsito; el "pizca pizca" equivale al "vale todo"; se estaciona en zonas prohibidas.



* La Intendencia no hace nada por evitar esas situaciones. Simplemente cobra multas con radares por exceso de velocidad, habiendo fijado límites muy reducidos en muchas situaciones. Los costos de esas sanciones son disparatados.



* No se ha sido capaz de coordinar los semáforos en casi ninguna zona de la ciudad. El tránsito se enllentece de forma permanente.



* La iluminación municipal en las calles deja mucho que desear.

* Se ha oficializado "la limosna", a través de la reglamentación de los "cuida coches", que se consideran dueños de las calles de los barrios.



* Se formalizó a los recolectores informales de residuos.



* Se dedicó tiempo y dinero a eventos de espectáculos y afines, fuera de las funciones esenciales de la Intendencia.



En fin, desde mi punto de vista -y el de mucho montevideanos- un total desastre de gestión.



Es hora de "ponerse las pilas" y generar opciones de gobierno departamental a nivel de gente competente de los partidos integrantes de la "coalición multicolor".



¡Ojalá sea ello posible!