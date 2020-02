Futuro gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos a días del comienzo de un nuevo período de gobierno.



Un gobierno apoyado por el 60% de la población. Un gobierno que para llegar le bastó demostrar que la población está harta de que sea ninguneada, que asuntos de suma importancia sean resuelto a puertas cerradas, demostrando que el pueblo no es digno de saber en qué se comprometen sus dineros actuales y futuros.



Para el 1° de marzo, se espera ansiosamente el retorno de la verdadera democracia, donde nuestra voz en el Parlamento sea escuchada a través de nuestros Representantes y muy especialmente sea respetada.



También desde el 1° de marzo se esperan, lamentablemente, medidas de aquellos que no se resignan alejarse de la teta del Estado.



Comenzamos con la Enseñanza y quién sabe cuántos más se van a sumar con un único afán, desestabilizar; no hay ninguna medida que represente las necesidades del Pueblo.



En el caso de la Educación, sugiero se fije el número de educadores y se compare con el de afiliados a esos sindicatos, nos vamos a encontrar con una sorpresa; no son para nada representativos.



No representan a la mayoría de los educadores, sino a una “elite izquierdoza” donde prima la ideología y en la cual está ausente por completo la laicidad.



Lo mismo ocurre con el Pit Cnt. Ente anárquico, dominado por el Partido Comunista, que partiendo de que no existe legalmente, no puede representar a los trabajadores.



Si se me ocurre abrir un pequeño comercio, debo registrarme: DGI, BPS, BSE y varias más. ¿Cómo se tolera y permite que este Ente pueda seguir existiendo sin tener responsabilidad legal por no existir para la ley? Recordemos lo sucedido con la estafa en el Plan de Vivienda. El Pit Cnt terminó escapando por la tangente por cuanto no tiene personería jurídica.



Si el Pit Cnt o sus sindicatos pretenden seguir cogobernando, en forma sumaria deberá ajustarse a derecho. Deberá informar sus bienes, sus ingresos, sus actas, someterse al control de los organismos estatales que correspondan y a los que debe someterse el más chico club de bochas o baby fútbol.



Señores, están en Uruguay, están obligados a respetar y cumplir sus leyes.



Al gobierno futuro, mis mejores deseos de que pueda mantener una mano firme, haciendo respetar y cumplir nuestra sagrada Constitución.