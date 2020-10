Fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como decía Xuxa: "Es la hora, es la hora" de que el fútbol de Uruguay deje de vender humo; sobre todo periodistas deportivos jóvenes, que han visto poco fútbol, nos hablan del proceso exitoso (palabra que no me gusta) del Maestro Tabárez.



A Ud. le parece que en 14 años si solo ha ganado 1 Copa América, ¿puede considerarse de éxito?



Etapa de triunfos fue la década del 80. Por ejemplo se ganó el Mundialito, 2 veces Campeón de América, Nacional y Peñarol ganaron la Libertadores y la Copa del Mundo de clubes.



Considero que el Sr. Técnico sigue obsesionado con algunos jugadores (sin ser periodista deportivo, solo un ciudadano que quiere que a su país le vaya bien en todo).



Tanto Suárez como Cavani, por decir los más notorios, hacen goles si se les alimenta, pero si la pelota no les llega, es imposible.



Uruguay tiene el mejor volante, medio campista, como quieran llamarle, que cuando jugó alimentaba permanentemente tanto a Cavani o a Suárez y se llama Nicolás Lodeiro. Si dudan, le pueden preguntar a los dos quién es el mejor lanzador.



En la última copa de Brasil, el año pasado, Uruguay le gana a Ecuador 4 a 0; 1 gol hace Lodeiro, el gol de Suárez es pase de Lodeiro y el de Cavani pase de Lodeiro y el último fue en contra. Es decir, en los 3 goles de Uruguay participa Lodeiro. Pero lamentablemente no lo citaron más.



Los que tienen mis canas saben, por ejemplo, cuando Banfield sale campeón en Argentina, el Tanque Silva, goleador absoluto, tuvo su lanzador o “asistidor” en Sebastián Fernández, gran jugador. Cavani en el Nápoles fue goleador, pero asistido por el Pocho Lavezzi; Forlán en el A. Madrid ganó todos los premios, pero tuvo su lanzador en R. Riquelme, y así puedo seguir hasta fin de año.



Uruguay hace tiempo que no juega a nada, a Chile se le ganó de pura suerte y el martes nos pintaron la cara.



Me gustaría que vieran cómo jugaba Luis Ubiña, trancaba con la cabeza y con el alma; eso nos está faltando.



Es hora de cambiar.