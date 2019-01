@|La situación económica de Nacional y las elecciones de dos cuadros muy populares como Cerro y Danubio con 400 votos de adhesiones en los cuales salieron elegidos una maestra y un empleado de una mutualista, revelan el estado del fútbol uruguayo. Estas dos personas son verdaderos héroes, que seguramente no evaluaron en la que se metían.



Mientras que el Primer Mundo los jeques árabes son propietarios de clubes. Tenemos que comprender que así no podemos seguir. En partidos entre cuadros de desarrollo, no van a verlos ni los familiares, de acuerdo a las entradas vendidas.



Los dos cuadros grandes gastan más de un millón de dólares por mes para poder ganarles a equipos prácticamente amateurs que se bañan con agua fría, si no se la cortan.



Alguien tiene que aportar ideas, no puede ser que todos cobran, los boleteros, los vendedores de panchos, los cuidacoches (verdaderos emprendedores que fijan la tarifa metiendo la pesada y una vez que cobran se retiran), y a los jugadores no les pagan.



Por eso nuestros jugadores se venden en 20% de lo que valen. Los que compran conocen nuestra realidad...