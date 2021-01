A los funcionarios del Clínicas...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Constitución de la la República en su Art. 58 expresa: "Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a las funciones, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.



Señores funcionarios del Hospital de Clínicas, ¿qué parte del Art. 58 de nuestra Carta Magna no entendieron?



Uds. están haciendo uso indebido; no pueden juntar firmas contra la LUC dentro del recinto. Fuera del hospital pueden hacer lo que quieran.



Extraña cómo legisladores del F.A afirman que eso se puede hacer.



Aquí hay dos cosas: o son muy ignorantes o están aplicando aquello de "cuanto peor mejor".



¿Acaso están cumpliendo con el plan de gobierno para Montevideo donde dice "vamos a resistir al gobierno nacional"?



¿Qué nos espera para el mes que viene?; ¿saldrán con otra trasnochada?

No importa, que vayan saliendo, tenemos un gobierno en serio y democrático que no permitirá estos actos inconstitucionales.



La Constitución no tiene dos lecturas, por eso el constituyente fue sabio en dar garantías a todos.



Esperamos que la Universidad de la República, que fue fundada por Manuel Oribe, no por el F.A., no se confunda y aclare por qué permite que suceda esa barbaridad en el Clínicas.



Esperaremos sentados la resolución.