No se puede fumar en el teatro

@|Evidentemente, al gobierno progresista les están faltando buenas ideas en su último año de actuación.



Resulta que ahora en las obras de teatro no se puede hacer el gesto o la insinuación de que se está fumando, aunque así lo indique el libreto.

Según parece, esta normativa se aplica para que el público asistente a dichos espacios culturales no sienta el deseo de encender un cigarrillo una vez que abandona la sala.



Habiendo cuestiones realmente urgentes que merecen un tratamiento serio por parte del Ejecutivo, son ensombrecidas por la puesta en práctica de normativas guardadas en los cajones de algún escritorio, que seguramente no pudieron ser leídas por falta de tiempo.



Sin duda alguna, seguir hablando del tema es algo así como gastar pólvora en chimangos, máxime cuando se trata del ego de nuestro primer mandatario, un verdadero héroe de la salud.



Es realmente lamentable que tengamos que escuchar noticias como ésta, que rayan en lo ridículo, en vez de escuchar, por ejemplo, que se puede salir tranquilo a las calles sin sentir miedo de sufrir un arrebato.



¡Festejen uruguayos!