(|Resulta que ahora están todos preocupados en cómo se fugó el capo de la mafia italiana.



Yo me pregunto, ¿como entró a Uruguay este personaje?

¿Cómo entró a Uruguay el tesorero de un cártel mexicano?

¿Se acuerdan del alemán que pertenecía a una secta y apareció muerto en las costas uruguayas?

¿Y los paraguayos que fueron capturados en la ruta Interbalnearia?

El argentino Balcedo cómo hizo para entrar animales, autos de alta gama y armas al país. Si yo me compro un cardenal quizás voy preso. ¿Cómo entró al país este personaje?



¡Por favor señores!



Ahora resolverán el caso culpando a un simple policía, que quizás sí aceptó una coima, pero ahí no está la raíz del asunto.