Fuga Morabito

@|¿El Sr. Ministro Bonomi cree que somos estúpidos? ¿Intenta hacernos creer que la fuga del mafioso Rocco no estaba arreglada?



Las circunstancias de este escape condicen con una coreografía muy bien ensayada.



No sé qué me da más miedo, si pensar que todo esto fue muy bien orquestado y planeado, o si nuestros policías son tan ineptos como para no controlar situaciones de tan peligrosa envergadura.



Como sea, cualquier Ministro del Interior responsable de tanta "omisión", habría sido retirado de su cargo al minuto siguiente.



Quisiéramos tener una explicación clara y contundente, sin subterfugios ni excusas.