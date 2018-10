@|…ladrón, pero no de esos grandes ladrones que roban millones de fondos en cuentas bancarias, no, ladrón de a pie o cuando mucho en moto o en auto. ¿Qué buscaría? Dinero en efectivo.



Es evidente que el efectivo es totalmente anónimo lo que permite su uso sin problemas y con el cual se puede obtener satisfacciones personales pero fundamentalmente se puede obtener droga y también armas que servirán para robar más dinero para ser usado en los mismos destinos en el eterno circulo vicioso.



¿Dónde buscaría el mejor resultado de mi actividad? Obvio, donde mayor concentración de efectivo exista, a saber: los bancos, los cajeros automáticos, las empresas de recaudación y pagos, los comercios y finalmente los simples peatones.



La protección que tienen los bancos los hacen un candidato poco aconsejable al igual que, en menor grado, las empresas de recaudación y pagos. Los comercios usan cada vez menos efectivo debido al uso de las tarjetas y los peatones son los que de menos efectivo dispondrán.



Por otra parte, el gobierno ha realizado un enorme esfuerzo en imponer la inclusión financiera con el uso de cuentas y tarjetas, lo que ha multiplicado el uso de los cajeros automáticos, los cuales deben disponer cada vez de más dinero convirtiéndolos en altamente atractivos para quien apueste su riesgo con miras a un buen botín.



La intención de reducir el efectivo en las calles se les dio vuelta en contra al brindar tentadores cajeros automáticos a los chorros con las pérdidas que ello significa no sólo en los montos robados sino además en los costos de la reposición de máquinas y reparación de daños.



Si yo fuera… el gobierno, tal vez diera marcha atrás con algunas cosas que no sólo le han complicado la existencia al pueblo sino que han aportado más y mayores dificultades.