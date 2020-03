Para los frenteamplistas bienintencionados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quienes se postulan en las elecciones es para gobernar beneficiando a la nación, no para perdurar en el poder.



Eso es lo que prometen, pero sabemos que para algunos es un medio para otro fin.



Si sumamos los cientos de millones de dólares con que despojaron al pueblo y lo comparamos con la protesta de algunos pocos (imitando la táctica del tero) porque la policía encara la inseguridad que nos estaba asfixiando, nos damos cuenta hasta dónde la obnubilación de los presuntos progresistas es uno de los mayores males que hay que enfrentar.



Hay un viejo refrán que aconseja “no perder el bosque por un árbol”.



Permítanme agregar: una hoja del árbol no representa su copa, su tronco, sus raíces, su sombra, ni sus frutos.



Lo que necesitamos son políticos que solucionen las necesidades básicas y contemporáneas del pueblo sobre Educación, Democracia, Seguridad y Trabajo.



No que desprestigien una operación por un hecho menor.



No que proyecten el caos por defender una ideología que no es la de todos y que además está perimida.



Comparemos objetivamente pérdidas que el Pueblo ha tenido que solventar (Ancap, Envidrio, Fanapel, Pluna, Prospecciones, Regasificadora, etc.), y hagamos una simple pregunta: si la luz de una vela me sale más caro que la luz eléctrica, ¿para qué quiero la vela?