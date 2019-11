¡Al Frente le molestan los plebiscitos!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lo del título; lo de la ley de caducidad lo modificaron.



En los otros usaron a los jóvenes que por su edad no conocen los hechos del pasado y no los culpo porque son usados aprovechando su ignorancia.



Lo que ocurrió con el plebiscito “Vivir sin Miedo” es realmente muy triste; se aprovecharon de la juventud y dentro de ésta aparecieron los más débiles mentales que cometieron los hechos divulgados que son de un país de cuarta.



No querían a los militares en la calle, pero lograron que estén en la parlamento.



En cuanto a los plebiscitos, hasta en la dictadura se respetaron; cuando el Si o el No.



Otra cosa para considerar en el momento del balotaje.