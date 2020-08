El Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No comprendo cómo todavía hay muchos uruguayos que no se da cuenta que la izquierda, que nació con ideales puros y válidos hace muchas décadas, ya no es más un partido de izquierda.



Se fundó en base a ideologías socialistas y comunistas que también existían en otros países.



Actualmente la izquierda de nuestro país pasó a ser un partido de derecha, se aburguesó y perdió todos sus principios fundamentales. Yo me pregunto: ¿nadie se da cuenta de esto?



Los gobiernos que se perpetúan en el poder durante largo tiempo terminan aprendiendo todas las artimañas, y como consecuencia caen en tentaciones y acomodos. Ya lo hemos visto en otros países de América Latina y todavía están vigentes en algunos que han llegado a estados de verdadera catástrofe.



No trato de defender a la derecha, sino de saber si quienes son del FA creen que es un partido de izquierda después de haber generado graves dudas sobre la gestión de algunos proyectos que serán auditados, tales como Antel Arena, y del escándalo de Ancap cuyo Presidente se vio obligado a renunciar.



¿No hay ningún frenteamplista que vea objetivamente todo esto y que reconozca que en caso de ganar las elecciones departamentales será más de lo mismo, si no peor?



Los invito a que reflexionen sobre este tema, porque el fanatismo por una ideología es válido únicamente cuando esta ideología se mantiene firme.



Quienes se aferran al FA hoy son los fanáticos, los que tienen algún interés por haberse acomodado, o los que no han visto con claridad lo que ha sucedido en las pasadas décadas.



No estoy defendiendo a ningún partido ni color. Solamente quiero saber si hay algún frenteamplista que honestamente reconozca las transformaciones y las deformaciones que ha sufrido su partido a través de los años.