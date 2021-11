El Frente Amplio y el Pit Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En el 2005, una mayoría de los uruguayos votó por el Frente Amplio.

Generaron falsas expectativas entre sus votantes, muchos de los cuales que no son fundamentalistas y razonan en forma objetiva, después de 15 años de gobierno, se dieron cuenta que las promesas fueron sólo una forma de obtener el poder.



Todo lo que criticaron de gobiernos anteriores lo hicieron en un volumen tan grande que aún hoy sufrimos las consecuencias económicas; y que este gobierno está tratando de ajustar, manteniendo la promesa de no aumentar impuestos.



Entre sus integrantes hubo políticos que tenían buenas intenciones, pero no tenían peso político y fueron dominados por los extremistas que tenían un gran poder de movilización: el MPP y el Partido Comunista.



Debido a factores externos la economía creció a muy buen nivel y pensaron que eso seguiría eternamente. Se embarcaron en proyectos faraónicos: Antel Arena, Puerto de Aguas Profundas, Regasificadora.



Esto trajo como consecuencia que dejaran el gobierno con un déficit fiscal del 5%, a pesar de los aumentos de impuestos que hicieron directa e indirectamente solapado en las tarifas.



El Pit Cnt que hoy discute hasta los puntos y comas de lo que se aprueba, en las administraciones anteriores miraron para el costado y en ningún momento criticaron los despilfarros que se hacían en forma reiterada.



Obviamente que formaban parte del gobierno en forma paralela y para ello obtenían más poder dentro de los distintos organismos públicos.



El gremio de Fenapes en ningún momento hizo autocrítica a pesar de los pésimos resultados obtenidos y el elevado abandono de los estudiantes. Tampoco se enteraron de aquellos compañeros que hacían abuso de las licencias sindicales y falsificaban sus ausencias.



El sindicato de Ancap tampoco se enteró que el presidente del organismo le generó una pérdida de US$ 800.000.000 y que había abandonado en galpones materiales que costaron miles de dólares y nunca se usaron. Eso no lo veían y ahora miran todo con lupa.



Resulta contradictorio que artículos que fueron aprobados por los legisladores del Frente Amplio, ahora se quieran derogar.

Esto demuestra claramente quién maneja la hoja de ruta del Frente Amplio: el Pit Cnt.



Lo que más les molesta es la mejoría lograda en la seguridad pública.



Argumentan que la baja en las cifras es consecuencia de la pandemia. Les paso un dato: en EE.UU. los asesinatos aumentaron un 30% a pesar de la pandemia.



Su meta es derogar la LUC a como de lugar y no importa la cantidad de falsedades que tengan que expresar. Solo falta que digan que la pandemia es consecuencia de la LUC.



Es por eso muy importante que se informe con la verdad a todos aquellos que engañados firmaron para conseguir un referéndum. Tengamos en cuenta que hay muchas personas que no están informadas y se confían en referentes que integran grupos musicales, teatro, prensa, murgas, deportistas, que ahora perdieron el “curro” que tenían en el Estado.



¡No hay que aflojar!